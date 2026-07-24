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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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38,09 EUR -0,71 EUR -1,82 %
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32,52 GBP -0,54 GBP -1,63 %
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Marktkap. 215,96 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

14:41 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
38,09 EUR -0,71 EUR -1,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Seine Schätzungen für den Reingewinn und den operativen Barmittelzufluss (ohne Betriebskapital) des britischen Ölkonzerns lägen über den Markterwartungen, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
32,41 £		 Abst. Kursziel*:
23,42%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
32,52 £		 Abst. Kursziel aktuell:
23,02%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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