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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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38,80 EUR +0,16 EUR +0,41 %
STU
33,16 GBP -0,08 GBP -0,24 %
LSE
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Marktkap. 210,14 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

15:46 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
38,80 EUR 0,16 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe, gestützt durch das Hochlaufen des Flüssigerdgas-Geschäfts und eine für die Handelssparte günstiges gesamtwirtschaftliches Umfeld, starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
33,38 £		 Abst. Kursziel*:
19,85%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
33,16 £		 Abst. Kursziel aktuell:
20,65%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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