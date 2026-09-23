Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 233,34 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
AI Analyse
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. Borkhataria setzt vor allem auf BP, Repsol, Neste und Aker BP./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
36,18 £
|Abst. Kursziel*:
10,56%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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