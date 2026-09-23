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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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42,13 EUR +0,38 EUR +0,91 %
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Marktkap. 233,34 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

14:51 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
42,13 EUR 0,38 EUR 0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. Borkhataria setzt vor allem auf BP, Repsol, Neste und Aker BP./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
36,18 £		 Abst. Kursziel*:
10,56%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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