Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 273,3 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
AI Analyse
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria rechnet mit einem Quartalsüberschuss von 11,6 Milliarden US-Dollar und sieht sich damit über dem Konsens von 10,3 Milliarden, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht am Donnerstagmorgen schrieb./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
39,67 £
|Abst. Kursziel*:
0,84%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|13:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|13:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG