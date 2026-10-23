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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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47,57 EUR -0,63 EUR -1,30 %
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Marktkap. 273,3 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

13:01 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
47,57 EUR -0,63 EUR -1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria rechnet mit einem Quartalsüberschuss von 11,6 Milliarden US-Dollar und sieht sich damit über dem Konsens von 10,3 Milliarden, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht am Donnerstagmorgen schrieb./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
39,67 £		 Abst. Kursziel*:
0,84%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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