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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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48,24 EUR +0,94 EUR +1,98 %
STU
40,30 GBP +0,73 GBP +1,85 %
LSE
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Marktkap. 268,8 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

14:36 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
48,24 EUR 0,94 EUR 1,98%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Ölkonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Zudem liege das für das kommende Quartal angekündigte, 5 Milliarden US-Dollar schwere Aktienrückkaufprogramm über seinen Erwartungen und deutlich über dem Umfang früherer Quartale./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
40,72 £		 Abst. Kursziel*:
-1,78%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
40,30 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,74%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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