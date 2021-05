NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Shell nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst Michele della Vigna wies in einer ersten Einschätzung am Donnerstag auf den Barmittelfluss des Öl- und Gasproduzenten hin. Der Free Cashflow sei außerordentlich hoch. Alles in allem belegten die Zahlen die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts./bek/ck