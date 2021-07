NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Shell nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der operative Gewinn vor Steuern liege um sechs Prozent über der Markterwartung, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein hoher Cash Flow habe Aktienrückkäufe und eine deutlich höhere Divindende des Ölkonzerns zur Folge./bek/jha/