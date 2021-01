NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktien von Royal Dutch Shell mit "Buy" und einem Kursziel von 1780 Pence in die Bewertung aufgenommen. Strengere Regelungen für Kohlendioxidemissionen und zunehmende Sorgen der Anleger wegen der langfristigen Aussichten der Ölkonzerne lenkten den Fokus unausweichlich auf den Übergang zu Erneuerbaren Energien, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Fünf Unternehmen - darunter BP, Eni und Repsol - wollten ihre Emissionen auf null oder nahezu null herunterfahren. Die Themen Kohlendioxid-Abscheidung und -Speicherung sowie emissionsfrei produzierter Wasserstoff zögen noch keine größeren Investments an, doch Shell und Equinor könnten hier die überzeugendsten Projekte in einem frühen Stadium vorweisen./gl/tih