ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Gerichtsurteil auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Pence belassen. Das Urteil eines Bezirksgerichts in Den Haag, wonach der Öl- und Erdgaskonzern seine Kohlendioxid-Emissionen drastisch senken müsse, werfe ein Schlaglicht auf wichtige Fragen in der Energiewende-Debatte, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es seien ordentliche politische und rechtliche Rahmenbedingungen nötig. Da diese fehlten, sei es im Moment Sache der Gerichte und institutioneller Investoren, das Thema Emissionen zu adressieren./edh/tav