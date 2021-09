ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell angesichts des Verkaufs von Schiefergasvorkommen im US-Bundesstaat Texas auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Pence belassen. Die zufließenden Barmittel seien die Basis dafür, dass der Ölkonzern Gelder an die Anleger ausschütte, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Solch ein Deal habe sich aber schon länger abgezeichnet./tih/ajx