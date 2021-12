ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 2125 Pence belassen. Dies schrieb Analyst Jon Rigby am Donnerstag in einer Studie. Im Fokus stehe die Hauptversammlung in der kommenden Woche wegen der Genehmigung der Vereinfachung der Konzernstruktur./ag/gl