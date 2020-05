LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach Zahlen für das erste Quartal und einer Dividendenkürzung um zwei Drittel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Der Einschnitt bei der Dividende beende zwar einen jahrzehntelangen Anstieg der Ausschüttungen, sei aber die richtige Entscheidung, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. So stehe der Ölkonzern vor einer längeren Unsicherheitsperiode mit schwächeren Rohstoffpreisen und größeren Schwankungen./mis/jha



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 14:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 18:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.