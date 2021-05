LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Ölkonzern dürfte gegen ein Urteil eines niederländischen Gerichts zur schnelleren Reduktion von Schadstoffen in Berufung gehen, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Klimaschutzstrategie von Shell sei eine der ehrgeizigsten in der Branche./mf/la