NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach Eckdaten auf "Hold" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Die milliardenschweren Abschreibungen des Ölkonzerns dürften die Verschuldung steigern, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die deutlich über den vorherigen Erwartungen liegende Förderung im zweiten Quartal werde im aktuellen Umfeld wohl keine große Wirkung entfalten./mf/edh