ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Shell angesichts einer gekappten Dividende von 1900 auf 1700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Während einige Konkurrenten zunächst abwartend agierten, gehe der britische Ölkonzern in die Offensive, um größere Schäden zu vermeiden, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht mittelfristig aber von einer langsameren Erholung aus./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 23:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 03:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.