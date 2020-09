NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Die Aktie des Ölkonzerns weise im Sektorvergleich einen deutlichen Abschlag auf, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittelfristig sollte es des dem Unternehmen gelingen, das nach der Dividendenkürzung angeschlagene Anlegervertrauen wieder zu festigen, betonte der Analyst nach einem Austausch mit dem Management./mf/bek