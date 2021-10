NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die B-Aktien von Royal Dutch Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der jüngste Zwischenbericht des Ölkonzerns sei ermutigend, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies liege vor allem an den Aussagen zum Geschäft mit Flüssiggas./mf/tih