LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach dem Besuch des ersten Elektroauto-Ladezentrums des Unternehmens in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie Chancen für den Ölkonzern im Bereich der Mobilitätsdienste. Diese seien für den Cashflow vorerst deutlich wichtiger als das Emissionsmanagement./tih/nas