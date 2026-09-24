Shelly Aktie
Marktkap. 1,17 Mrd. EURKGV 41,17 Div. Rendite 0,23%
WKN A2DGX9
ISIN BG1100003166
Symbol SHGPF
Shelly Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shelly Group angesichts der Übernahmeofferte von Schneider Electric mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Angebotspreis von 70 Euro liege etwas unter dem bisher veranschlagten fairen Wert, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Angesichts der angestrebten Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent schließt er es nicht aus, dass im Streubesitz einige Aktionäre den Gedanken an ein verbessertes Angebot hegen. Die Wahrscheinlichkeit eines konkurrierenden Angebots erscheine aber eher gering./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Shelly Group
Zusammenfassung: Shelly Buy
|Unternehmen:
Shelly
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,50 €
|Abst. Kursziel*:
9,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse