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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Shelly Buy

09:56 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shelly Group angesichts der Übernahmeofferte von Schneider Electric mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Angebotspreis von 70 Euro liege etwas unter dem bisher veranschlagten fairen Wert, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Angesichts der angestrebten Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent schließt er es nicht aus, dass im Streubesitz einige Aktionäre den Gedanken an ein verbessertes Angebot hegen. Die Wahrscheinlichkeit eines konkurrierenden Angebots erscheine aber eher gering./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Shelly Group

Zusammenfassung: Shelly Buy

Unternehmen:
Shelly		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,50 €		 Abst. Kursziel*:
9,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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