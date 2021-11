FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Shop Apotheke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Resultate der Online-Apotheke im dritten Quartal seien okay gewesen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Schlussquartal dürfte sehr stark von Marketingkosten geprägt sein, um Kunden auf das elektronische Rezept aufmerksam zu machen./men/jha/