NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Nach den Eckdaten des Online-Apothekers hätten die endgültigen Quartalszahlen nicht mehr viel Neues gebracht, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer ersten Reaktion am Donnerstag./bek/tav