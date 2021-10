NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die Sorgen bezüglich der Verzögerung des E-Rezept-Starts in Deutschland seien überzogen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jüngste Daten unter anderem zur Verbreitung des elektronischen Heilberufsausweises zeigten eine klar positive Entwicklung./la/he