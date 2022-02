NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shop Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die Aktie der Online-Apotheke sei zuletzt von einer Sektorrotation und veralteten Schlagzeilen zum elektronischen Rezept bewegt worden, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er richte den Fokus indes weiter auf die Fundamentaldaten und sehe im aktuellen Kurs eine attraktive Kaufgelegenheit./gl/bek