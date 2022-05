NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke nach einem Pressebericht über eine angeblich weiter verzögerte Einführung des elektronischen Rezepts im deutschen Gesundheitswesen auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Der Pressebericht habe einen Kurseinbruch bei der Aktie der Online-Apotheke ausgelöst, obwohl er für die Einführung des E-Rezepts nicht relevant und dies bereits Ende 2021 diskutiert worden sei, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er betonte, dass es keine Bestätigung des Berichts von offizieller Seite gegeben habe./edh/gl