HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Shop Apotheke von 179 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke habe zwar den Jahresausblick gesenkt, doch seien die mittelfristigen Perspektiven intakt, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte von der Einführung des E-Rezeptes in Deutschland profitieren - auch, da der Bestellprozess unkompliziert sei./mis/eas