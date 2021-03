HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Shop Apotheke nach Zahlen von 210 auf 205 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die endgültigen Zahlen der Versandapotheke für das vierte Quartal seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum in diesem Jahr werde sich gemäß Ausblick verlangsamen, die Profitabilität jedoch verbessern. Die Bewertung der Papiere lasse aber keinen Spielraum mehr für Enttäuschungen./mf/ag