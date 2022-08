LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shop Apotheke von 135 auf 104 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Otto Sieber zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf kurze Sicht besorgt, was regulatorische Maßnahmen für Online-Apotheken betrifft. So könnte sich die Einführung des sogenannten elektronischen Rezepts wegen hoher Qualitätsanforderungen noch weiter verzögern. Auch die elektronische Gesundheitskarte gebe Anlass zur Sorge./bek/gl