LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shop Apotheke von 104 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Otto Sieber passte mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht seine Annahmen etwas an, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Mit großen Überraschungen durch die Online-Apotheke sei aber nicht zu rechnen. Das Umsatzwachstum sollte sich schrittweise beschleunigen und die Margen steigen. Zudem dürfte der Vorstand seine Jahresziele bekräftigen. Das Kurssziel sinke wegen eines höheren risikofreien Zinssatzes, die Aktie habe derweil eines der vielversprechendsten Chance/Risiko-Profile in Europa./tav/edh