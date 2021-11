Nach Darstellung von SMC-Research könnte der SHS VIVEON AG ab diesem Jahr die angestrebte Rückkehr auf den Wachstumspfad gelingen. Auch die weiteren Perspektiven seien aufgrund neuer Produkte ebenfalls vielversprechend, weswegen der SMC-Analyst Adam Jakubowski sein Urteil „Buy“ bestätigt.

SHS VIVEON biete laut SMC-Research alle Zutaten für eine Erfolgsgeschichte: eine etablierte Stellung in einem attraktiven Markt, ein margen- und Cashflow-starkes Geschäftsmodell, eine überzeugende Strategie, intakte Wachstumstreiber, eine grundsolide Bilanz und nicht zuletzt ein erfahrenes Management.

Unter dessen Führung seien diese Attribute in den letzten Jahren schrittweise erarbeitet worden, insbesondere sei die zuvor zu schwache Profitabilität entscheidend verbessert worden. Was – nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie – noch nicht gelungen sei, sei die Herausbildung eines stetigen und dynamischen Wachstumstrends. Doch der Auftakt dazu könnte im laufenden Jahr erfolgen, so das Researchhaus. Nach dem – moderaten – Umsatzwachstum im ersten Halbjahr und der im Vorjahresvergleich noch erhöhten Dynamik im Neugeschäft stehen nach Einschätzung der Analysten die Chancen gut, dass SHS die angestrebte Umsatzausweitung um einen mittleren einstelligen Prozentsatz schaffen werde.

Auch die Perspektiven für die nächsten Jahre seien vielversprechend, zumal ab 2022 sowohl die neue Softwareplattform als auch das potenzialträchtige Geschäft mit einer neuen Lösung zur Handhabung der Anforderungen des Lieferkettengesetzes erstmals laut SMC-Research einen spürbaren Beitrag liefern könnten. Obwohl sich die neue Plattform noch in der Entwicklung befinde, zahle sich die mit ihrem Konzept einhergehende stärkere Modularisierung und Ausdifferenzierung des Produktangebots bereits in Vertriebserfolgen aus. So habe SHS seit dem letzten Jahr mehrere Kunden für die Lösungen Connect und Compliance gewinnen können, bei denen es sich um neuentwickelte Auskopplungen der bisherigen Produkte handele, die nun als Türöffner für weitere Aufträge dienen können, so das Researchhaus.

Auf der Grundlage des Bewertungsmodells, dem die Analysten ein Szenario eines stetigen, moderaten Umsatzwachstums und einer im Zeitablauf weiter steigenden Profitabilität zugrunde gelegt haben, sehen sie den fairen Wert der SHS-Aktie bei 17,50 Euro. Da sie gleichzeitig die Risiken als moderat einstufen, bestätigen die Analysten ihr Urteil „Buy“.

