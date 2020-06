Aktie in diesem Artikel Siemens AG 103,92 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 105 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Präsentation der Quartalszahlen habe sie ihre Prognosen für den Industriekonzern erhöht, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Costa verwies unter anderem auf die unerwartet schnelle Erholung des Digitalgeschäfts und rechnet nun über alle Sparten hinweg mit einem höheren Wachstum aus eigener Kraft und einer höheren Profitabilität als zuvor./la/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 21:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.