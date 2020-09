Aktie in diesem Artikel Siemens AG 116,44 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens mit Blick auf die am 28. September anstehende Kapitalmarktveranstaltung von Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Die Ziele, die die vor dem Börsengang stehende Energie-Sparte - inklusive der Gas- und Stromaktivitäten und dem Siemens-Gamesa-Anteil - ausgegeben habe, deckten sich ihrer Einschätzung nach mit den Markterwartungen, schrieb Analystin Daniela Costa am Dienstag in einer ersten Reaktion. Sie sehe weiterhin eine Vereinfachung des Siemens-Unternehmensportfolios als Unterstützung ihrer Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie./gl/ck

