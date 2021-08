NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 153 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Erwartungen für den Industriekonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie an dessen starkes drittes Geschäftsquartal und den erneut nach oben geschraubten Ausblick an. Sie geht davon aus, dass das Wachstum der Münchener aus eigener Kraft die Dynamik des Investitionsgütersektors weiter in den Schatten stellt./tih/la