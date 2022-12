NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Analystin Daniela Costa führte laut einer am Dienstag vorliegenden Studie nun Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 für den Technologiekonzern ein. So erwartet sie dann beispielsweise ein Ergebnis je Aktie von 14,84 Euro./ck/jha/