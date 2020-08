NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Analyst Simon Toennessen nannte das Zahlenwerk der Münchener in einer ersten Reaktion "stark". So hätten die Aufträge für den Elektrronik- und Industriekonzern seine Erwartung um fünf Prozent übertroffen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) liege gar um 82 Prozent über seiner Annahme, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Free Cashflow habe den Vergleichswert vom Vorjahr weit hinter sich gelassen. Besonders gut habe das Unternehmen im Segment Software abgeschnitten./bek/zb