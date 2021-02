NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens nach endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Siemens habe sich stark entwickelt, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anhebung des Ausblicks falle stärker aus als am Markt erwartet, entspreche aber den Annahmen von Jefferies./ajx/ag