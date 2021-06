NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Siemens nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 170 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dieser erhöhte Analyst Simon Toennessen die Gewinnschätzungen je Aktie für das Geschäftsjahr 2024/25 prozentual zweistellig. Angesichts von Gegenwind für das Digitalgeschäft des Technologiekonzerns riet der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie, die jüngste Kursschwäche für Aktienkäufe zu nutzen./bek/he