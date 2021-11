NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens anlässlich der Aufspaltungspläne von General Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Amerikaner seien spät auf die "Entkonglomeratisierungs-Party" gekommen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Münchner erwartet er nach der Abspaltung von Healthcare und Energy im Basisszenario keine größeren Schritte mehr./ag/la