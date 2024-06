Jefferies & Company Inc.

Siemens Buy

15:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Keine Neuigkeiten seien letztlich gute, schrieb Analyst Simon Toennessen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass sich die grundsätzlichen Trends im avisierten Rahmen bewegt haben. Im Bereich Digital Industries liegt der Experte über dem Konsens./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 08:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 08:15 / ET

