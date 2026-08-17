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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Buy

08:31 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
279,85 EUR -1,50 EUR -0,53%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 320 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sparte Smart Infrastructure habe stark abgeschnitten, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier seien die Aufträge prozentual dreistellig gestiegen. Das habe höhere Jahresziele des Industriekonzerns ermöglicht. Enttäuscht habe der Markt hingegen auf die nicht erhöhten Ziele für die Sparte Digital Industries reagiert./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
279,60 €		 Abst. Kursziel*:
18,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
279,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,92%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:31 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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