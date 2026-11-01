Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Buy

12:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Ergebnisse und Auftragseingang des vierten Geschäftsquartals seien besser als erwartet gewesen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagmorgen. Er hob zudem die erhöhte Mittelfristprognose hervor./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT

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