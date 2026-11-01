Siemens Aktie
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Marktkap. 206,99 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
AI Analyse
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Ergebnisse und Auftragseingang des vierten Geschäftsquartals seien besser als erwartet gewesen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagmorgen. Er hob zudem die erhöhte Mittelfristprognose hervor./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
285,80 €
|Abst. Kursziel*:
15,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
281,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
304,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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