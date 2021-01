Aktie in diesem Artikel Siemens AG 129,90 EUR

-1,40% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Siemens AG 129,90 EUR -1,40% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens von 146 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philip Buller mag "die neue Siemens" laut einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Abspaltung von Siemens Energy hätten die Münchner ihre Struktur vereinfacht. Und wenn das erste Geschäftsquartal Aussagekraft besitze, so der Experte weiter, dann habe man auch die richtige Vorgehensweise wiederentdeckt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 07:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.