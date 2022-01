FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens Energy nach einer Gewinnwarnung der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gamesa-Warnung zeigt, dass die positive Wende im Windgeschäft an Land den Erwartungen noch hinterher hinke, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dagegen halte die Sparte Gas & Power des Energietechnikkonzerns mit einer anhaltend starken kommerziellen Dynamik sowie unerwartet hohen Margen und Cashflows ihre Versprechen ein./edh/stk