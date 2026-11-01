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Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Energy Buy

09:06 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 212 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner seien im Geschäftsjahr 2026 am oberen Ende ihrer eigenen Zielspanne gelandet und der Ausblick liege über dem Konsens, schrieb Ajay Patel am Mittwoch nach den Zahlen. Er sieht für die bereinigte Gewinnprognose 2027 nun 3 Prozent Spielraum. Die Ziele für 2030 ließen für die Markterwartungen sogar noch mehr Luft nach oben./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
212,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
126,50 €		 Abst. Kursziel*:
67,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
128,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,06%
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
203,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

09:46 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09:06 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
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