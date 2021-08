NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,10 Euro belassen. Diese seien wie erwartet schwach ausgefallen, schrieb Analyst Ajay Patel in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Sparte Gas & Power habe dagegen gute Fortschritte gemacht. Hier sei der Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal auf Jahressicht um neun Prozent gestiegen./bek/ag