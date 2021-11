Aktie in diesem Artikel Siemens Energy AG 24,00 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen des Energiekonzerns für das abgelaufene Geschäftsjahr von 34,80 auf 34,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das enttäuschende operative Ergebnis vor Sondereffekten (Ebita) sei vor allem der Beteiligung am Windturbinenhersteller Siemens Gamesa geschuldet, der vergangene Woche über sein Quartal berichtet habe, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr bleibe hinter den Erwartungen zurück. Dagegen sei die Nettocashposition höher als erwartet./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 20:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.