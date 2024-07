Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Energy Buy

13:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,70 Euro belassen. In den vergangenen zwölf Monaten seien in Deutschland rund 7,6 Gigawatt an Onshore-Windkapazität versteigert worden, was einen Anstieg von rund 150 Prozent zum Tiefpunkt im Jahr 2022 bedeute, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei entsprechend positiv für die Windturbinen-Hersteller. Größter Nutznießer sei Nordex aufgrund seines reinen Onshore-Geschäftsmodells und seiner starken Marktposition in Europa./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 09:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

