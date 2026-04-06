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Siemens Energy Aktie

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Marktkap. 152,37 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
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WKN ENER6Y

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ISIN DE000ENER6Y0

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Symbol SMEGF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Energy Buy

11:01 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten nach den bereits veröffentlichten Eckdaten nicht mehr überrascht, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Positiv erwähnte der Experte beschleunigte Aktienrückkäufe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
164,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
175,00 €		 Abst. Kursziel*:
-6,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
170,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,53%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
168,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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