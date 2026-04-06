Jefferies & Company Inc.

Siemens Energy Buy

11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten nach den bereits veröffentlichten Eckdaten nicht mehr überrascht, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Positiv erwähnte der Experte beschleunigte Aktienrückkäufe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG