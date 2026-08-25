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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Siemens Energy Buy

09:21 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani sieht den Plan zur Verselbständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) positiv, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Damit könnten sich die Münchner mehr auf die wachstumsstärkeren und profitableren Energiegeschäfte konzentrieren. Auch den Zeitpunkt hält Ferhani für günstig./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
153,08 €		 Abst. Kursziel*:
40,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
151,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,75%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
204,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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