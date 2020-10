NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit "Buy" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Investoren könnten sich auf ein ansprechendes, mehrjähriges Gewinnwachstum freuen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter den europäischen Industriekonzernen biete der Hersteller von Elektro- und Energietechnik das größte Potenzial, aus eigener Kraft voranzukommen. Umfangreiche Kosteneinsparungen sollten in den kommenden drei Jahren zudem die Profitabilität ankurbeln./bek/zb