NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Resultate der Sparte Gas & Power seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Auch der solide Ausblick sollte die Aktie stützen./edh/mis